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Архив - Донецкая область

Боевики «ДНР» глушат БПЛА наблюдателей СММ ОБСЕ в районе Бойковского

01.06.2019 10:12
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Боевики «ДНР» глушат БПЛА наблюдателей СММ ОБСЕ в районе Бойковского

Боевики «ДНР» и российские оккупанты глушат БПЛА наблюдателей СММ ОБСЕ в районе временно оккупированного Бойковского (ранее Тельманово).

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 29 мая 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«29 мая при выполнении полета над н. п. Бойковское (быв. Тельманово; неподконтрольный правительству, 67 км к юго-востоку от Донецка), БПЛА СММ малого радиуса дважды подвергался воздействию помех, по оценке, предположительно в результате глушения».



Теги: Россия, Донбасс, ОБСЕ, беспилотник, ДНР, оккупанты, помехи
 
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