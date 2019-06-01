Члены НВФ установили военную технику возле жилых домов в Горловке: люди в панике

01.06.2019 14:27

Подразделения НВФ в неподконтрольной Украине Горловке Донецкой области оборудовали огневую точку в Калининском районе города, что испугало мирных жителей. Об этом сообщает в Twitter пользовательница Соломия, пишет ДонПресс.

Очевидцы отмечают, что члены НВФ установили военную технику возле жилых домов:

«Горловка, Калиновка, позвонила подруга, истерика. Члены НВФ расположились недалеко от жилого дома и начали насыпать. Сейчас сваливают, слышит движение техники».

Женщина добавила, что горловчане в панике ждет ответного огня ВСУ:

«Говорит, последний раз так страшно и громко в 2015 году было».