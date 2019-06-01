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Донецк онемел от "подарка” Пушилина
Главарь террористической "ДНР" Денис Пушилин внезапно "расщедрился" и отменил комендантский час. Однако только на 2 дня. О решении Пушилина радостно сообщили пропагандистские СМИ оккупированного Донбасса, передает "Диалог.UA".
В пятницу, 31 мая, Пушилин "порадовал" свою "республику" распоряжением об отмене комендантского часа, который действует уже 5 лет - с самого начала войны. Правда, послабление будет действовать всего 2 суток - с 23:00 21 июня по 05:00 утра 22 июня. Отмечается, что это "подарок" выпускникам школ в террористической "ДНР".
Примечательно, что жители Донбасса не очень радостно восприняли распоряжение Пушилина. "Заколебал! Почему на территориях с ВСУ нет комендантского часа, а мы уже 5 лет вынуждены прятаться "по норам" после 11 вечера?" - возмущаются в Сети жители оккупированного Донбасса. "Дадут молодежи глотнуть свободы на денек, и снова в рабство. Сколько мы уже будем это терпеть?" - задаются вопросом комментаторы.
Теги: Донецк, Донбасс, подарок, комендантский час, Пушилин
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