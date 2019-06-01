Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Главари ОРДО пообещали «скрасить досуг» людей, стоящих в очереди на въезд в Седово

01.06.2019 22:31
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Главари ОРДО пообещали «скрасить досуг» людей, стоящих в очереди на въезд в Седово

Главари ОРДО заявляют, что в этом году получить так называемую «миграционную карту» для посещения неподконтрольного Украине поселка Седово Донецкой области будет проще.

Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ, передает donpress.com.

Так называемый «глава администрации» Новоазовского района Олег Моргун сообщил, что для всех желающих проехать в Седово этим летом стоять в очередях на въезде в Седово будет немного комфортнее:

«Мы благоустроили пункт пропуска, где будет комфортно людям, которые стоят в очередях. Они смогут скрасить свой досуг, ожидая своей очереди».



Теги: Донбасс, СМИ, Седово, комфорт, благоустройство, пункт пропуска, очереди, ОРДО, администрация
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх