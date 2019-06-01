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Красный Крест выиграл суд у мариупольского полицейского
Городская организация Красного Креста вчера выиграла суд у старшего следователя полиции. Он, выступая как частное лицо, требовал от благотворительной организации двести тысяч гривен компенсации материального и морального ущерба за поврежденный автомобиль своей мамы, переселенки из Донецка.
Ситуация произошла два с половиной года назад.
Как рассказала 0629 председатель городской организации Красного Креста Ирина Евсикова, в день аварии водитель Красного Креста оставил служебный автомобиль возле офиса организации на улице Торговой, но, видимо, не поставил машину на тормоз, и она покатилась, ударив в заднюю часть припаркованный у обочины автомобиль “Шевроле”.
На место прибыли патрульные полицейские, составили протокол и зафиксировали только одно повреждение – разбитую фару. Других повреждений патрульные не обнаружили.
"Нам дали список документов, которые мы должны сдать в страховую компанию. Мы все сдали, как нам сказали. Но через 10 дней нам водитель "Шевроле" предоставил счет с СТО, в котором была прописана сумма за ремонт коробки передач ”, - рассказала Ирина Евсикова.
Каким образом при ударе автомобиля в заднюю часть можно повредить коробку передач, не известно. "В суде представитель СТО, который осматривал коробку передач, сказал, что ему просто принесли поврежденную коробку, он подтвердил, что она повреждена, все остальное - не его работа", - пояснила Евсикова.
В качестве доказательства своего ущерба истец предоставил счет из СТО - без накладной, и доказать, что именно на самом деле было заменено в машине, невозможно.
Тем не менее, Жовтневый районный суд на это не обратил внимания, счел аргументы истца убедительными и удовлетворил исковые требования к Красному Кресту. Он постановил компенсировать владельцам «Шевроле» расходы по ремонту машины в размере 200 тысяч гривен.
Адвокат Владимир Лысов, безвозмездно оказывающий правовую помощь Красному Кресту, настоял на апелляции.
И вот сегодня состоялось рассмотрение дела в Апелляционном суде, которое завершилось полной победой Красного Креста.
«Мы не должны ни копейки! Мы очень благодарны Владимиру Лысову, который уже не первый раз оказывает бесплатную правовую помощь нашей благотворительной организации. Если бы суд признал законными требования к Красному Кресту, работа нашей гуманитарной миссии была бы парализована», - подчеркнула Ирина Евсикова.
Теги: Донбасс, Мариуполь, суд, Красный Крест, полицейский
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