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Архив - Донецкая область

Мощный "взрыв" ночью разбудил оккупированную Ясиноватую: очевидцы рассказали, что произошло на самом деле

01.06.2019 10:29
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Мощный "взрыв" ночью разбудил оккупированную Ясиноватую: очевидцы рассказали, что произошло на самом деле

В ночь на 31 мая в оккупированном городе Ясиноватой случилась серьезная авария. Был перебит газопровод.

Что на самом деле произошло в Ясиноватой, рассказал в Twitter блогер, известный под ником IgorGirkin, передает "Диалог.UA".

В ночь на пятницу, 31 мая, в микрорайоне Центральном оккупированной Ясиноватой произошел мощный хлопок. Его причиной стало обрушение 4 железобетонных плит ограждения кровли 9-этажки. В результате аварии без газоснабжения остались аж 276 абонентов.

IgorGirkin уверяет, что авария - не случайность. Об этом в Сети рассказывают очевидцы. "В начале второго ночи… несколько молодых людей, взломав замок одного из подъездов дома, влезли на крышу и сбросили 4 бетонные плиты с парапета на землю. Одна из них пробила и сорвала газовую плиту", - поделился информацией житель Ясиноватой. По его данным, взрыва не было. Однако шум от падения плит был очень сильный.



Теги: Донбасс, Ясиноватая, авария, взрыв, газопровод, соцсети
 
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