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Одиозная Чичерина записала песню об убитом экс-главаре «ДНР» Захарченко. ВИДЕО
01.06.2019 14:09
Обладательница так называемого «паспорта ЛНР», одиозная российская певица Юлия Чичерина записала песню, посвященную главарю подконтрольных России боевиков Александру Захарченко, которого убили в результате взрыва в центральной части временно оккупированного Россией Донецка.
Как передает replyua.net, соответствующее видео появилось на YouTube-канале «Мир Мирный». В тексте описания к ролику речь идет о том, что эта композиция написана для документального фильма «Его оплот» о первом главаре так самопровозглашенной «ДНР». Название песни звучит так же. Дата выхода фильма запланирована на конец лета.
Как известно, Юлия Чичерина является сторонницей террористов самопровозглашенных «ЛНР» и «ДНР».
Теги: Донбасс, песня, ДНР, Захарченко, Чичерина
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