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Архив - Донецкая область

Подразделения НВФ 10 раз обстреляли позиции ВСУ: ранены двое военных

01.06.2019 10:50
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Подразделения НВФ 10 раз обстреляли позиции ВСУ: ранены двое военных

За минувшие сутки в зоне ООС члены НВФ 10 раз обстреляли позиции украинских военных, в результате чего двое военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщают в пресс-центре Операции объединенных сил.

В штабе добавили, что в течение суток подразделения НВФ пять раз использовали запрещенное Минскими соглашениями вооружение — артиллерийские системы калибра 122 мм и минометы калибра 82 мм. Противник также обстреливал украинских защитников из гранатометов различных систем, противотанковых ружей, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы были зафиксированы в районе населенных пунктов Водяное, Марьинка, Красногоровка, Авдеевка, Старогнатовка, Майское, Новолуганське.

По данным украинской разведки, за сутки пять членов НВФ были ранены.

С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.



Теги: Донбасс, потери, ВСУ, обстрелы, НВФ, ООС
 
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