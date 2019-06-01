Подразделения НВФ в мае понесли огромные потери: озвучены цифры

01.06.2019 11:30

В мае подразделения НВФ понесли в зоне ООС значительные потери.

Об этом сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан «Штирлиц», передает donpress.com.

На своей странице в соцсети военный пишет:

«Игнорируя Минские договоренности, в мае российско-оккупационные войска каждый день провоцировали подразделения ОС огнем из различных видов оружия и калибров, диверсионными группами и огнем снайперов. По итогам мая в подразделениях российско-оккупационных войск „л/днр“ были ликвидированы около 54 оккупантов и около 82 оккупантов получили ранения различной степени тяжести. Небоевые потери составили 11 оккупантов (нарушение мер безопасности, смерть в результате болезни, ДТП), и 10 получили ранения».

Штефан отмечает, что эта цифра может отличаться в большую сторону, так как из-за сокрытия главарями ОРДЛО потерь, данные часто занижены:

«Кураторы из РФ предписывают систематически занижат официальное количество погибших и раненых, в связи с низким так называемым призывом на „военную службу по контракту“ и нежеланием в последнее время защищать так называемые границы республики. Большинство боевиков участвовавших в боевых действиях в первые годы войны, уже разочарованы идеями „русского мира“ и т.н. „Новороссии“ и увольняются из подразделений российско-оккупационных войск».