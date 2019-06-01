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Подразделения НВФ в мае понесли огромные потери: озвучены цифры
В мае подразделения НВФ понесли в зоне ООС значительные потери.
Об этом сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан «Штирлиц», передает donpress.com.
На своей странице в соцсети военный пишет:
«Игнорируя Минские договоренности, в мае российско-оккупационные войска каждый день провоцировали подразделения ОС огнем из различных видов оружия и калибров, диверсионными группами и огнем снайперов. По итогам мая в подразделениях российско-оккупационных войск „л/днр“ были ликвидированы около 54 оккупантов и около 82 оккупантов получили ранения различной степени тяжести. Небоевые потери составили 11 оккупантов (нарушение мер безопасности, смерть в результате болезни, ДТП), и 10 получили ранения».
Штефан отмечает, что эта цифра может отличаться в большую сторону, так как из-за сокрытия главарями ОРДЛО потерь, данные часто занижены:
«Кураторы из РФ предписывают систематически занижат официальное количество погибших и раненых, в связи с низким так называемым призывом на „военную службу по контракту“ и нежеланием в последнее время защищать так называемые границы республики. Большинство боевиков участвовавших в боевых действиях в первые годы войны, уже разочарованы идеями „русского мира“ и т.н. „Новороссии“ и увольняются из подразделений российско-оккупационных войск».
Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, соцсети, кураторы, НВФ, РФ, ООС
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