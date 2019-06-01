Там, куда приходит "р***ий мир", люди должны страдать: в оккупированном Седово издеваются над жителями "ДНР"

01.06.2019 19:27

Единственный городок на побережье Азовского моря, что остался под контролем донецких боевиков, превратился в "секретную базу". В летний период люди часами не могут попасть в населенный пункт, чтобы отдохнуть на берегу моря. В главный курорт "ДНР" - поселок Седово - можно попасть только по пропуску или миграционной карте, отстояв очередь на КПП. Как при пересечении границы. Такую информацию опубликовал журналист Денис Казанский на своей странице в facebook в субботу 1 июня, сообщает "Диалог.UA".

Известный журналист назвал такое отношение боевиков к поселку "бессмысленным идиотизмом". Он напомнил, само по себе ОРДЛО напоминает резервацию, поэтому не было особой необходимости превращать Седово в "еще один лагерь внутри другого".

" Для чего нужны пропуска на курорт - никто не может понять. Толку от такого ограничения свободы примерно столько же, сколько от комендантского часа. Но это никого не волнует. Там, куда приходит русский мир, люди должны страдать", - пишет Казанский.

Он опубликовал фото из соцсетей с километровыми очередями автомобилей, выстроившихся в шеренгу на въезде в населенный пункт. Люди мечтают вырваться на единственный морской курорт, но часами не могут туда попасть.