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Тяжелые бои гремят по всему фронту: ВСУ "наказали" оккупанта, доставшего артиллерию, - у "Л/ДНР" потери
В пятницу, 31 мая, гибридная армия России 10 раз нарушила режим перемирия. Террористы использовали запрещенное "Минском" оружие, за что поплатились.
Последними новостями с фронта поделилась в Facebook пресс-служба штаба ООС, передает "Диалог.UA".
В пятницу, 31 мая, на Донбассе было зафиксировано уменьшение количества обстрелов со стороны боевиков "Л/ДНР". Тем не менее, враг активно применял крупнокалиберную артиллерию, запрещенную "Минском". Речь о 122-мм артиллерийских системах, а также 82-мм минометах. Традиционно, "горячее" всего было в зоне ответственности ОТГ ООС "Восток". На нее пришлось 8 обстрелов. Под огнем врага оказались Водяное и Марьинка, Красногоровка, Авдеевка, а также Старогнатовка. Что касается ОТГ ООС "Север", то на нее пришлось 2 обстрела. Были атакованы позиции ВСУ у Травневого и Новолуганского. В ходе этих обстрелов ранения получили 2 бойцов ООС. ВСУ этого терпеть не стали и обрушили на врага мощный ответный огонь. По данным разведки, удалось отправить на больничные койки 5 террористов. Потери заставили оккупанта утихнуть. С начала суток 1 июня не было зафиксировано ни одного обстрела.
Теги: Донбасс, артиллерия, ДНР, ЛНР, боевики, ВСУ, обстрелы, ООС
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