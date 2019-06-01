В «ДНР» сократили комендантский час

01.06.2019 08:33

Главарь «ДНР» Денис Пушилин своим «указом» сократил действие комендантского часа на временно оккупированных территориях Донецкой области на 1 час… на 4 месяца.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Сегодня главарь «ДНР» Денис Пушилин подписал «указ» о сокращении времени комендантского часа на временно оккупированных территориях Донецкой области. С 1 июня комендантский час будет не как сейчас с 23:00 до 05:00, а с 23:00 до 04:00.

Однако, действие комендантского часа сокращается не на совсем, а всего лишь до 30 сентября 2019 года.