Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

"За два года": в Украине рассказали, как сделать "отбитых б*ндеровцев" из жителей Донбасса

01.06.2019 16:18
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"За два года": в Украине рассказали, как сделать "отбитых б*ндеровцев" из жителей Донбасса

Народный герой Украины, военный инструктор Маруся Зверобой заявила, что превратить жителей Донбасса в "отбитых бандеровцев" можно за несколько лет.
Для этого нужно воспользоваться технологиями, которые уже были испытаны на Украине, заявила она в интервью Янине Соколовой, свидетельствует публикация журналистки в Twitter, пишет Обозреватель.
"С теми технологиями, которые сейчас уже испытаны на нас, из Донбасса отбитых бандеровцев можно сделать за два-три года", – подчеркнула Зверобой.
"У них там будут дома висеть портреты Степана Андреевича (Бандеры. – Ред.) – резюмировала военный инструктор.



Теги: Донбасс, технология, Степан Бандера
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх