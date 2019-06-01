«Завод гробят, зарплату не платят»: член НВФ рассказал о сложной ситуации на «Стироле»

01.06.2019 20:05

Член НВФ «ДНР» Евгений Тинянский на своей странице в соцсети пожаловался на то, что действующая «власть» ОРДО продолжает гробить в прошлом успешное химическое предприятие, расположенное в неподконтрольной Украине Горловке, концерн «Стирол», пишет ДонПресс.

Возмущенный Тинянский пишет, что главарь ОРДО Денис Пушилин играет в бадминтон, перерезает ленточки и награждает медалями и грамотами, а сотрудникам «национализированного» «Стирола не выдают зарплату:

«А тем временем, на Стироле до сего дня не выплачивают зарплату.

Завод гробят, люди рассчитываются, специалисты продолжают уходить в основном для работы в России. Зарплату не платят уже 2 месяца. Долги отдают по 1000р. раз в три недели примерно или как припечет. Прокуратура перестала вызывать людей. Перед Днем Химика дали 1000р. на праздник.

Начальник отдела кадров тоже уходит. Охрана в полном составе написала на расчет. Это примерно 200 человек».

По его словам, действующая «власть» доказала свою несостоятельность решать текущие проблемы. И пообещал «говорить по другому…». Однако, что конкретно, член НВФ имеет ввиду, он не объяснил