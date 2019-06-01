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«Ждет судьба Захарченко и Плотницкого»: в ОРДЛО грядет скорая смена «власти»
Заявление «МГБ ЛДНР» о якобы готовящемся покушении на их главарей силами украинских ДРГ является попыткой решить несколько задач на территории ОРДЛО. Об этом заявил ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан, пишет ДонПресс.
Он отметил, что что одной из задач является очередная смен «власти республик»:
«Как только назначили Пасечника и Пушилина, я говорил, что их ждет та же судьба, что и Захарченко и Плотницкого. Путинский режим максимально использует определенных марионеток, а потом, чтобы снять с себя ответственность за якобы их личную деятельность, они решают эти вопросы таким образом — физически ликвидируют».
По словам генерала, информационные вбросы являются обычной практикой в условиях гибридной войны России против Украины. Богдан добавил:
«В данном случае я не исключаю, что путинский режим преследует цель устранения очередных главарей «Л/ДНР».
Он подчеркнул, что РФ планирует не только ликвидацию Пасечника и Пушилина, но и дискредитацию Украины в глазах мирового сообщества. Генерал обратил внимание на время, которое было выбрано для подобного информационного вброса — период смены власти, когда в Украине имеет место «фаза неорганизованности, недостаточной управляемости и недостаточного реагирования на подобные события». В то же время, он выразил уверенность, что «украинская сторона реагирует достаточно активно, своевременно и прицельно».
Теги: Донбасс, власть, Пушилин, Захарченко, Плотницкий, ОРДЛО, Пасечник
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