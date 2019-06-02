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Архив - Донецкая область

Бойцы ВСУ «уничтожили» морской десант Российской Федерации

02.06.2019 22:11
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Бойцы ВСУ «уничтожили» морской десант Российской Федерации

Военнослужащие вооруженных сил Украины провели учения, в ходе которых был «уничтожен» морской десант северного соседа.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Согласно легенде плановых учений, противодесантный резерв ВС Украины в составе ротной тактической группы отдельной десантно-штурмовой бригады при поддержке танков, артиллерии и авиации «уничтожил» первую волну морского десанта неприятеля. Тем самым была исключена высадка второго эшелона десанта.

В пресс-службе отметили, что украинское побережье Азовского моря и его акватория остаются зонами высокого риска для развития военной агрессии со стороны России.

Поэтому подразделения Объединенных сил на этом направлении готовятся к любым оперативно-тактическим сценариям в Приазовье, одновременно выполняя ежедневные боевые задачи на горячих участках фронта.



Теги: Россия, Донбасс, Азовское море, учения, уничтожение, ВСУ, десант, РФ, ООС
 
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