Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Донетчина: Какие основные города выбирают переселенцы

02.06.2019 13:12
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Донетчина: Какие основные города выбирают переселенцы

В Донецкой области по состоянию на 30 мая официально зарегистрировано 487 863 внутренне перемещенных лица (ВПЛ), пишут Донецкие новости.
«По состоянию на 30.05.2019 на территории Донецкой области учтено 411 477 семей и 487 863 лица, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.
Из них:
лица трудоспособного возраста – 104 027;
дети – 62 664;
лица с инвалидностью – 17 232;
пенсионеры – 303 940.
Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 96 222 человек. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:
Волновахский район – 50 733;
Краматорск – 47 562;
Славянск – 37 576;
Лиман (до переименования – Красный Лиман) – 23 481;
Константиновка – 22 675;
Марьинский район – 19 654;
Бахмут (до переименования – Артемовск) – 17 062;
Мирноград (до переименования – Димитров) – 15 754;
Селидово – 15 596.
Напомним, что в Украине по состоянию на 27 мая учтены 1 млн 380 тыс. 977 переселенцев из Донбасса и Крыма.



Теги: Донбасс, Мариуполь, переселенцы, Донетчина
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх