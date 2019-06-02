Донетчина: Какие основные города выбирают переселенцы

02.06.2019 13:12

В Донецкой области по состоянию на 30 мая официально зарегистрировано 487 863 внутренне перемещенных лица (ВПЛ), пишут Донецкие новости.

«По состоянию на 30.05.2019 на территории Донецкой области учтено 411 477 семей и 487 863 лица, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.

Из них:

лица трудоспособного возраста – 104 027;

дети – 62 664;

лица с инвалидностью – 17 232;

пенсионеры – 303 940.

Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 96 222 человек. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:

Волновахский район – 50 733;

Краматорск – 47 562;

Славянск – 37 576;

Лиман (до переименования – Красный Лиман) – 23 481;

Константиновка – 22 675;

Марьинский район – 19 654;

Бахмут (до переименования – Артемовск) – 17 062;

Мирноград (до переименования – Димитров) – 15 754;

Селидово – 15 596.

Напомним, что в Украине по состоянию на 27 мая учтены 1 млн 380 тыс. 977 переселенцев из Донбасса и Крыма.