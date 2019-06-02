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Архив - Донецкая область

Танки, артиллерия, авиация: ВСУ показали, как остановят вторжение России на Азове

02.06.2019 13:30
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Танки, артиллерия, авиация: ВСУ показали, как остановят вторжение России на Азове

Бойцы Вооруженных сил Украины провели учебную операцию по противодействию российской агрессии в Азовском море, пишет Апостроф.
На видео пресс-центра ООС показано, как противодесантное подразделение при поддержке танков и артиллерии уничтожило первую волну морского десанта противника (воображаемого). Далее в действие вступила армейская авиация на двух боевых вертолетах Ми-8.
Затем ротной группой вытесняет противника всеми имеющимися огневыми средствами, а противотанковый резерв создает блокировку противника на побережье.



Теги: Донбасс, Азовское море, учения, авиация, артиллерия, танки, ВСУ
 
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