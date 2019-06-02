Танки, артиллерия, авиация: ВСУ показали, как остановят вторжение России на Азове

02.06.2019 13:30

Бойцы Вооруженных сил Украины провели учебную операцию по противодействию российской агрессии в Азовском море, пишет Апостроф.

На видео пресс-центра ООС показано, как противодесантное подразделение при поддержке танков и артиллерии уничтожило первую волну морского десанта противника (воображаемого). Далее в действие вступила армейская авиация на двух боевых вертолетах Ми-8.

Затем ротной группой вытесняет противника всеми имеющимися огневыми средствами, а противотанковый резерв создает блокировку противника на побережье.