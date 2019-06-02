Террористы "ДНР" подняли "вой" в Сети из-за предательства командиров, ситуация выходит из-под контроля

02.06.2019 11:22

Террористы "ДНР" в Сети плачутся, что их командование скрывает потери. Все ради денег. Внимание на скандал обратил в Twitter известный блогер Necro Mancer, отслеживающий в Сети сообщения о войне на Донбассе, передает "Диалог.UA".

О проблеме откровенно рассказал известный российский наемник, друг Игоря Стрелкова - Эльдар Хасанов по кличке Хасан. "Сегодня с копейки (1-я Славянская бригада) хоронили человека, четверо детей осталось. Миной убило на передовой, а оформили - типа в ДТП погиб", - рассказал боевик. Он жалуется, что "ничего не меняется". Другие наемники в комментариях отметили, что это стандартная ситуация для группировок "ДНР". "Сегодня похоронили двоих - командира 5-й роты и замполита батальона. А как погибшего в ДТП оформили мехвода с третьего батальона 1-й Славянской. Это третий", - уточняют в Сети рассерженные террористы.

Стоит отметить, что сокрытием катастрофических потерь командование "ДНР" преследует несколько целей. Во-первых, это позволяет главарям группировок на выплатах компенсаций родственникам погибших. Кроме того, таким образом они пытаются решить проблему недокомплектации подразделений. Дело в том, что из-за потерь боевики бегут из группировок, а новое "пушечное мясо" не желает в них вступать.