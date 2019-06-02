В Донецкой области технологическими отходами убивают реку

02.06.2019 20:10

Шахта «Комсомолец Донбасса» (неподконтрольное украинскому правительству Кировское, Донецкая обл.) сбрасывает в местную речку неочищенные химические отходы. Об этом жители города сообщают в социальных сетях, пишут Донецкие новости.

«Шахта «Комсомолец Донбасса» продолжает сливать магнетитовые отходы в реку, превращая все вокруг в отстойник», – пишет местная жительница и публикует фото загрязненной реки.

В комментариях работники шахты подтверждают этот факт.

«К превеликому сожалению, это не нефтяные реки. Это магнетитовые. Магнетит – это то, чем обогащают тощий уголь. И чтобы не вести далеко шламопровод – нашли альтернативный выход – речка… Чтобы в дальнейшем превратить ее в вонючку… Очень печально, но факт», – пишет Елена.

Ей оппонирует Таня: «Шламовые воды сбрасывают в шламоотстойники. Без магнетита. Так как магнетит (железорудный концентрат) очень дорогой, поэтому го изымают из шламовых вод магнитными сепараторами».

Тем не менее Елена утверждает, что «так было когда-то, а теперь это выглядит именно так». «После уч пункта я все таки отработала на фабрике полтора года. И, к сожалению, с уверенностью могу сказать, что это происходит сейчас и именно так. Как положено никто ничего не ремонтирует и идут все по пути наименьшего сопротивления», – утверждает она.

С ней согласны и другие сотрудники предприятия.

Дима: «Да уж... А в 13 году как раз запускали линию по зацикливанию водооборота и утилизации шлама. Маладым рышпубликам экология ни к чему...»;

Viola: «В принципах анчурийцев; стырить, разграбить, засрать».

Шахта «Комсомолец Донбасса» (г. Кировское) ранее принадлежала корпорации ДТЭК, но в марте 2017 года «ДНР» «национализировала» предприятие.