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В Донецкой области технологическими отходами убивают реку
Шахта «Комсомолец Донбасса» (неподконтрольное украинскому правительству Кировское, Донецкая обл.) сбрасывает в местную речку неочищенные химические отходы. Об этом жители города сообщают в социальных сетях, пишут Донецкие новости.
«Шахта «Комсомолец Донбасса» продолжает сливать магнетитовые отходы в реку, превращая все вокруг в отстойник», – пишет местная жительница и публикует фото загрязненной реки.
В комментариях работники шахты подтверждают этот факт.
«К превеликому сожалению, это не нефтяные реки. Это магнетитовые. Магнетит – это то, чем обогащают тощий уголь. И чтобы не вести далеко шламопровод – нашли альтернативный выход – речка… Чтобы в дальнейшем превратить ее в вонючку… Очень печально, но факт», – пишет Елена.
Ей оппонирует Таня: «Шламовые воды сбрасывают в шламоотстойники. Без магнетита. Так как магнетит (железорудный концентрат) очень дорогой, поэтому го изымают из шламовых вод магнитными сепараторами».
Тем не менее Елена утверждает, что «так было когда-то, а теперь это выглядит именно так». «После уч пункта я все таки отработала на фабрике полтора года. И, к сожалению, с уверенностью могу сказать, что это происходит сейчас и именно так. Как положено никто ничего не ремонтирует и идут все по пути наименьшего сопротивления», – утверждает она.
С ней согласны и другие сотрудники предприятия.
Дима: «Да уж... А в 13 году как раз запускали линию по зацикливанию водооборота и утилизации шлама. Маладым рышпубликам экология ни к чему...»;
Viola: «В принципах анчурийцев; стырить, разграбить, засрать».
Шахта «Комсомолец Донбасса» (г. Кировское) ранее принадлежала корпорации ДТЭК, но в марте 2017 года «ДНР» «национализировала» предприятие.
Теги: Донбасс, Донецкая область, убийство, отходы, река
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