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Архив - Донецкая область

В Мариуполе возле пляжа полицейские уложили лицом в землю трех мужчин. ВИДЕО

02.06.2019 08:12
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В Мариуполе возле пляжа полицейские уложили лицом в землю трех мужчин. ВИДЕО

Вчера, 1 июня, около 19.00 на ул. Большой Морской в районе пляжа поселка Песчаный сотрудники патрульной полиции уложили лицом в землю трех мужчин.
Об этом 0629 сообщили очевидцы.
Затем задержанным одели наручники и увезли в райотдел.
Комментировать происходящее полицейские отказались. Ответа пресс-службы патрульной полиции также получить не удалось.
Всего в задержании мужчин приняло участие 7 экипажей патрульной полиции.



Теги: Донбасс, Мариуполь, полиция, пляж, мужчины
 
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