В Мариуполе возле пляжа полицейские уложили лицом в землю трех мужчин. ВИДЕО

02.06.2019 08:12

Вчера, 1 июня, около 19.00 на ул. Большой Морской в районе пляжа поселка Песчаный сотрудники патрульной полиции уложили лицом в землю трех мужчин.

Об этом 0629 сообщили очевидцы.

Затем задержанным одели наручники и увезли в райотдел.

Комментировать происходящее полицейские отказались. Ответа пресс-службы патрульной полиции также получить не удалось.

Всего в задержании мужчин приняло участие 7 экипажей патрульной полиции.