«Вода по 35 грн та сьомга по 1500 за кг» — у ДонВЦА закупили продукти за ціною в два рази вище за ринкову

02.06.2019 13:45

Департамент інформаційної політики ДонВЦА уклав договір про постачання продуктів. При цьому практично всі товари закуплені за ціною, яка в рази перевищує ринкову.

Закупівля кейтерингових послуг (поставок провізії) обійдеться бюджету області в 199 тисяч гривень. Про це повідомляється в системі електронних закупівель ProZorro.

Так, з опублікованих документів випливає, що фізична особа-підприємець Марина Андрєєва буде поставляти чиновникам інформаційного департаменту ДонВЦА мінеральну воду «Моршинська» в скляних пляшках 0,5 літра за ціною 35 грн за пляшку. При цьому мінералка «Моршинська» в скляних пляшках в звичайних магазинах продається по 20 грн.

Також чиновники ДонВЦА будуть пити мінеральну воду «Боржомі» в скляних пляшках 0,5 літра — за них з бюджету області буде заплачено по 55 грн за пляшку, хоча «Боржомі» в склі в будь-якому супермаркеті продається за ціною 25 грн.

Соки «Садочок» в тетрапаках 0,5 літра і 0,95 літра закуплені за ціною 35 і 55 грн, хоча їх можна купити в магазинах за 16 і 22 грн.

Також в рази завищена вартість всіх інших продуктів в списку.

Наприклад, чиновники ДонВЦА збираються їсти цукерки вартістю 300 грн за кілограм, печиво за ціною 150 грн за кілограм, сир WIP у вигляді кубиків на підкладці — за 1500 грн за кг.

Також в списку присутні «сет фуршетний — 30 бутербродів та сендвічів» за 1200 грн, «сет фуршетний — 30 бутербродів, сендвічів, крекерів та канапе» — за 1500 грн, нарізка сезонних фруктів за 700 грн за кілограм і нарізка сьомги солона — за 1500 грн за кілограм.

Голова ДонВЦА Олександр Куць прокоментував ситуацію на своїй сторінці у Фейсбук, заявивши, що перевірить інформацію і повідомить про результати перевірки.

Джерело: ІА «Вчасно»