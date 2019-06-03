- Очевидцы: детей из ОРДО перестанут выпускать с украинскими документами18:40
- Украина намерена добиться прекращение огня на Донбассе на время жатвы17:48
- «Есть конкретные предложения»: Зеленский рассказал, как хочет закончить войну на Донбассе16:38
- «Люди хотят жить»: «профсоюзы» ОРДО обратились к Зеленскому16:25
- Вакарчук сделал важное заявление по жителям Донбасса15:15
- В ОРДО около тысячи человек остались без воды и света15:00
- «Паспортизация займет около столетия»: Гиркин дал мрачный прогноз по выдаче паспортов РФ в ОРДЛО13:00
- «Сотрясение земли от тяжелых залпов»: жители Донецка и Макеевки в 05:00 вздрогнули от обстрелов10:15
- Боевики «ДНР» создают на блокпостах огромные очереди22:36
- Бойцы ВСУ «уничтожили» морской десант Российской Федерации22:11
«Есть конкретные предложения»: Зеленский рассказал, как хочет закончить войну на Донбассе
Во время очередного заседания Трехсторонней контактной группы планируется озвучить определенные предложения по урегулированию конфликта на Донбассе. Как передает replyua.net, об этом на сегодняшней пресс-конференции в Киеве сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«У нашей группы действительно есть уже конкретные предложения… Я хочу, чтобы все эти предложения были определены понятными сроками выполнения того или иного пункта», – сообщил глава государства. Он подчеркнул, что следующее заседание ТКГ состоится уже послезавтра, 5 июня.
Нужно отметить, что во время брифинга Зеленский сообщил, что второй президент Украины Леонид Кучма опять будет представлять Украину в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.
Более того, глава государства пояснил, что провел встречу с партнерами из США, Франции, Германии, с другими партнерами по ЕС. «Мы говорили о возможности прекращения войны на Донбассе. У нас есть общая позиция - это восстановление наших переговоров в нормандском формате. Это и разблокировка минского процесса», – отметил Зеленский.
Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, Зеленский
- Новый сценарий. Донецк и Луганск ждут кардинальные перемены в 2019 году
- Конец войны на Донбассе: озвучен ряд прогнозов
- Россияне нам братья, но нужно возвращаться в Украину? В «ДНР» ошеломили неожиданным заявлением
- "В холодильнике пусто, батарея не греет, гробы приходят", - в "ДНР" захотели "вернуть" украинцев в Россию
- Дан прогноз, когда Россия уйдет с Донбасса
- Политэксперт: "Забудьте пока про территории, которые оккупированы. Вы их вернете после падения путинского режима... Ждать не так уж и долго"
- Очевидцы: детей из ОРДО перестанут выпускать с украинскими документами18:40
- Украина намерена добиться прекращение огня на Донбассе на время жатвы17:48
- «Есть конкретные предложения»: Зеленский рассказал, как хочет закончить войну на Донбассе16:38
- «Люди хотят жить»: «профсоюзы» ОРДО обратились к Зеленскому16:25
- Вакарчук сделал важное заявление по жителям Донбасса15:15
- В ОРДО около тысячи человек остались без воды и света15:00
- «Паспортизация займет около столетия»: Гиркин дал мрачный прогноз по выдаче паспортов РФ в ОРДЛО13:00
- «Сотрясение земли от тяжелых залпов»: жители Донецка и Макеевки в 05:00 вздрогнули от обстрелов10:15
- Боевики «ДНР» создают на блокпостах огромные очереди22:36
- Бойцы ВСУ «уничтожили» морской десант Российской Федерации22:11
- Президент Украины извинился перед журналистами21:30
- Гривня на межбанке продолжает падать21:02
- Саакашвили назвал партию, которую поддержит на выборах в Верховную Раду: принято неожиданное решение20:45
- Законопроект Зеленского о незаконном обогащении прошел регистрацию в Раде20:32
- Зеленский завтра проведет переговоры с президентом Польши20:15
- «Украина будет разделена на две части»: Портников сделал прогноз относительно войны на Донбассе20:00
- Штрафы увеличат в 10 раз: украинским автомобилистам ужесточат наказание19:45
- Вот как теперь выглядит новый пресс-секретарь Зеленского: «У 23-х процентных сейчас начнется истерика!»19:30
- Зеленский публично обратился к Баканову и выдвинул ультиматум19:15
- Зеленский доверил Кернесу решение правовой коллизии в Харькове18:57
- Врачи назвали летний фрукт, помогающий снизить давление18:03
- Приметы на 3 июня: что нельзя делать в день святых Елены и Константина15:48
- Врачи рассказали о вреде электронных сигарет14:00
- Ученые назвали группу крови, привлекающую комаров10:00
- Супрун предупредила о вреде курения кальянов09:01
- Медики назвали неожиданную причину раннего старения07:15
- Не потерять место в очереди: Как люди рискуют жизнью, пересекая линию разграничения21:41
- Он побежал — и все побежали. Старт выборов в Украине21:10
- Вот к какой мести склонны разные знаки Зодиака19:07
- Гиркин – украинским воинам: «Благодарите за то, что в 2014 не сделал вам всем там хану»16:34
- Зеленский в гневе, всю верхушку СБУ лишают должностей
- Телефонные переговоры Путина с Зеленским: в администрации президента сделали важное заявление
- Американський сенатор в шoцi від зустрічі із президентом Зеленським: зробив термінову заяву
- Саакашвили признался, чьим проектом является Зеленский на самом деле
- Заспанный Зеленский показал свое утро на Банковой: «живой человек», это фото удивило всех
- Бойцы ВСУ «уничтожили» морской десант Российской Федерации
- «Лупят прямо по поселку»: жители Донецка сообщают о мощном обстреле
- Жуткая находка поставила на уши весь ресторан: эти фото отобьют аппетит надолго. ВИДЕО
- В «ДНР» сократили комендантский час
- "Путин прекратит войну": названы условия мира с Россией