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Архив - Донецкая область

Очевидцы: детей из ОРДО перестанут выпускать с украинскими документами

03.06.2019 18:40
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Очевидцы: детей из ОРДО перестанут выпускать с украинскими документами

Члены группировки «ДНР» предупреждают жителей ОРДО, что скоро прекратят пропуск через линию разграничения несовершеннолетних с украинскими документами. Об этом пишет издание «Факты».

Так, собеседники издания, проживающие в Донецке, рассказали, что получили такую информацию от члена НВФ на одном из блокпостов при выезде на подконтрольную территорию Украины. Они требуют, чтобы у ребенка были «документы», выданные местной «властью», или украинские, но переведенные на русский язык и заверенные у нотариуса.

«Сказали, что у детей должны быть „документы“, выданные так называемой властью „ДНР“ — свидетельства о рождении либо паспорта. Или же нужно, чтобы документы, выданные детям украинскими властями, сопровождались нотариально заверенным переводом на русский язык», — рассказали очевидцы.

Однако попасть к нотариусу очень сложно. В связи с массовой паспортизацией, начавшейся в ОРДЛО после соответствующего указа Путина, очередь расписана на недели вперед. Кроме того, нотариусы воспользовались ситуацией и подняли расценки на свои услуги.

«…если ранее перевести и заверить один документ, например свидетельство о рождении, стоило примерно 150−200 рублей, то теперь это может стоить от 400 до 900 рублей. Никаких „официальных“ распоряжений на эту тему мы нигде не нашли», — говорят дончане.

Местные жители возмущены этим новшеством, ибо даже в так называемой «конституции ДНР» украинский язык указан как второй «государственный» и его по-прежнему изучают в школах. «Власти» же на возмущения людей никак не реагируют.



Теги: Донбасс, дети, документы, ДНР, ЛНР
 
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