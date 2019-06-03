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«Паспортизация займет около столетия»: Гиркин дал мрачный прогноз по выдаче паспортов РФ в ОРДЛО
Экс-командир подразделений НВФ Игорь Гиркин- Стрелков на своей странице в соцсети жестко раскритиковал ситуацию с паспортизацией российскими паспортами жителей ОРДЛО.
Стрелков возмутился, что до сих пор так называемые «пункты паспортизации» в ОРДЛО закрыты и созданы такие условия, что людям очень сложно сдать документы для получения российского гражданства:
«1. Значительная часть „пунктов паспортизации“ — тупо закрыты. То есть — созданы, но не работают изначально и вообще. (При таких „темпах“ — паспортизация займет около столетия).
2. В действующих пунктах (в основном — на базе местных паспортных столов) — прием документов на „российскую паспортизацию“ — от 6 до 20 (в Макеевке, на пример) человек в день. Подчеркну — без какой-либо итоговой гарантии предоставления гражданства.
3. При подаче заявления от людей требуют обязательного наличия гражданства ДНР… Но, при этом (ВНИМАНИЕ… БИНГО!!!) — при наличии паспорта ДНР, но отсутствии паспорта Украины — в приеме документов ОТКАЗЫВАЮТ. Точка. (Если какие-нибудь скептики или „штатные резиновые изделия“ решат меня опровергнуть — у меня есть конкретные фамилии). На основании того, что „гражданство ДНР международно не признано“. То есть — требуются два действительных паспорта и никак иначе».
Также, Гиркин добавил, что за прошедший месяц «не известно еще НИ ОДНОГО ПРИМЕРА предоставления гражданства РФ кому-либо из рядовых граждан и военнослужащих т.н."корпусов»». По его мнению, главари ОРДО просто саботировали выдачу паспортов местным жителям.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, гражданство, паспорт, Гиркин, ОРДЛО
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