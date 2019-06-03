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Вакарчук сделал важное заявление по жителям Донбасса
Лидер партии «Голос», украинский музыкант и лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук призвал политиков и представителей власти не обещать людям быстрого завершения войны на Донбассе, а действовать так, чтобы она скорее прекратилась. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Украина»
Вакарчук заявил:
«Думаю, что, если вы увидите человека, который скажет вам: „Я знаю точно, как завершить войну“, это будет неправдой, этот человек лукавит или не понимает, о чем говорит. Это очень многогранный комплексный процесс. И предостерегаю всех политиков, в том числе тех, кто сегодня при власти: не обещайте людям просто быстро завершить войну, обещайте сделать все для того, чтобы война завершилась на как можно быстрее благоприятных для Украины условиях».
При этом он озвучил основные факторы, необходимые для реализации в вопросе завершения конфликта на Донбассе:
«Фактор № 1 — нам надо на тех территориях, которые мы контролируем сейчас, создать сказку, создать витрину настоящей свободной жизни, где человек чувствует себя человеком достойным, защищенным, имеет благосостояние и безопасность. И когда мы покажем пример внутри страны, когда мы исправим ситуацию в экономике, когда верховенство права, наконец, станет не словами, а действиями, когда к каждому человеку будут относиться как к самому лучшему… и не будет лучших и худших. Я уверен, что люди на неподконтрольных территориях так или иначе захотят так или иначе поскорее с нами объединиться. Тогда нам будет намного легче решить эту ситуацию».
Кроме того, музыкант уточнил, что нельзя забывать о том, что «люди, живущие по ту сторону линии разграничения — это тоже наши люди». Вакарчук добавил:
«Нам нужно протянуть им руку помощи, не надо их воспринимать как людей второго сорта. Нужно показать каждому из них, независимо от их политических взглядов, что мы ждем их, думаем о них и что мы однажды будем вместе».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Вакарчук, ДНР, ЛНР, заявление
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