Четыре члена НВФ подорвались на собственных минах, — ГУР Минобороны

04.06.2019 09:21

В течение последних трех дней на собственных минах подорвались и погибли четыре члена НВФ.

Об этом информирует Главное управление разведки Министерства обороны Украины, сообщил представитель пресс-центра ведомства полковник Максим Праута, передает donpress.com.

По данным разведки, российское командование наращивает инженерное обустройство позиций соединений и частей так называемых 1 (Донецк) и 2 (Луганск) «АК».

В частности, активизировались работы на позициях «второй линии обороны», которые будут усилены резервами, сформированными, в том числе за счет сил и средств так называемых «республиканских министерств» «внутренних дел» и «чрезвычайных ситуаций».

По всему периметру этих позиций в срочном порядке сооружаются минно-взрывные заграждения с использованием противотанковых и противопехотных мин.

«Вместе с тем, поспешность действий противника по минированию территории, при отсутствии взаимодействия между подразделениями, приводит к многочисленным подрывам российских военнослужащих на собственных минах. Так, в течение последних трех суток из-за указанных причин погибли четыре военнослужащих российско-оккупационных войск», — сообщил Праута.

В разведке также подчеркнули, что минирование неприятелем дополнительных участков в тылу повышает уровень опасности для мирного населения временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.