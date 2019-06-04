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Четыре члена НВФ подорвались на собственных минах, — ГУР Минобороны
В течение последних трех дней на собственных минах подорвались и погибли четыре члена НВФ.
Об этом информирует Главное управление разведки Министерства обороны Украины, сообщил представитель пресс-центра ведомства полковник Максим Праута, передает donpress.com.
По данным разведки, российское командование наращивает инженерное обустройство позиций соединений и частей так называемых 1 (Донецк) и 2 (Луганск) «АК».
В частности, активизировались работы на позициях «второй линии обороны», которые будут усилены резервами, сформированными, в том числе за счет сил и средств так называемых «республиканских министерств» «внутренних дел» и «чрезвычайных ситуаций».
По всему периметру этих позиций в срочном порядке сооружаются минно-взрывные заграждения с использованием противотанковых и противопехотных мин.
«Вместе с тем, поспешность действий противника по минированию территории, при отсутствии взаимодействия между подразделениями, приводит к многочисленным подрывам российских военнослужащих на собственных минах. Так, в течение последних трех суток из-за указанных причин погибли четыре военнослужащих российско-оккупационных войск», — сообщил Праута.
В разведке также подчеркнули, что минирование неприятелем дополнительных участков в тылу повышает уровень опасности для мирного населения временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.
Теги: Донбасс, мины, подрыв, Минобороны, ГУР, НВФ
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