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«Изнурительное испытание»: Красный Крест назвал главные проблемы пересечения КПП ОРДЛО
Международный Комитет Красного Креста (МККК) в Украине сообщает, что с наступлением жары перегрев и обезвоживание стали основными проблемами жителей ОРДЛО, которые долгие часы проводят на КПВВ в Станице Луганской, пишет ДонПресс.
«Юлии Васильевне — 88 лет. Линию соприкосновения она пересекает впервые. Ранее здоровье женщины не позволяло преодолеть такой сложный путь. Дорога через полуразрушенный мост в Станице Луганской — изнурительное испытание для людей пожилого возраста, особенно для лиц с инвалидностью. Волонтеры Красного Креста, которые дежурят возле пунктов пропуска, берут людей под особую опеку. Им при необходимости оказывают первую помощь и помогают перемещаться», — сообщают представители в МККК.
В организации также отметили, что защититься от палящих лучей солнца людям на КПВВ помогают навесы.
«А у пункта помощи МККК все желающие могут набрать питьевую воду из кранов, которые МККК ранее установил между пунктами пропуска. Волонтеры Красного Креста Украины регулярно напоминают людям чаще пить и предлагают воду в одноразовых стаканчиках», — говорится в сообщении МККК.
Теги: Донбасс, обезвоживание, жара, испытание, КПВВ, ОРДЛО
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