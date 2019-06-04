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На Донбассе пророссийские боевики ударили из запрещенного вооружения и схлопотали "ответку" от ВСУ

04.06.2019 07:49
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На Донбассе пророссийские боевики ударили из запрещенного вооружения и схлопотали "ответку" от ВСУ

За минувшие сутки, 3 июня, пророссийские боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

"3 июня вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня, из них шесть раз – с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибров 120 мм и 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.
В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг вел огонь из минометов калибров 120 мм и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия вблизи Новоселовки Второй, в районе Верхнеторецкого боевики ударили из минометов калибров 120 мм и 82 мм. Вблизи Авдеевки российские наемники стреляли из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов, в районе Каменки – из противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок ЗУ-23-2 и станковых противотанковых гранатометов. Вблизи Песков велся огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а в районе Новотроицкого – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а вблизи Водяного велся огонь из автоматических станковых гранатометов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Попасной боевики стреляли из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В районе Новозвановки были применены минометы калибра 82 мм, вооружение боевых машин пехоты и гранатометы различных систем.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 3 июня один оккупант был ранен", - рассказали в ООС.



Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
 
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