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Обстановка на блокпостах в Донбассе: На «Гнутово» нет машин
04.06.2019 09:38
В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 20/35;
«Марьинка» — 0/30;
«Новотроицкое» — 0/20
«Гнутово» — 0/0
За прошедшие сутки общий пассажиро-транспортный поток остался на уровне с предыдущим днем. В общем вчера через КПВВ последовало 36,3 тысячи человек и 4,5 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 8575 человек и 1155 транспортных средств;
«Марьинка» — 7460 человек и 1385 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 6475 человек и 1225 транспортных средств;
«Гнутово» — 3110 человек и 730 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 10 690 человек.
Теги: Донбасс, граница, транспорт, КПВВ, очереди, ООС
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