Что случилось под Новоселовкой: Бутусов рассказал подробности смертельного удара врага по машине ООС

05.06.2019 19:40

Гибридной армии РФ удалось 4 июня нанести смертельный ракетный удар по воинам ООС, зайдя с фланга опорника.

Подробностями атаки террористов в Facebook поделился известный украинский журналист и блогер Юрий Бутусов, передает "Диалог.UA".

Во вторник, 4 июня, приблизительно в 17:30 под Новоселовкой враг нанес удар противотанковой управляемой ракетой по автомобиле ООС. В результате прямого попадания по машине снабжения погибли 2 бойцов 17-й танковой бригады ВСУ, еще один военный получил ранения.

Бутусов уточнил, что дорога, по которой ехала машина ООС, считалась относительно безопасной. Ранее террористы ее ни разу не атаковали.

Однако полтора месяца назад в данном районе всего в 2 км от места ЧП была атакована вражеской ПТРК машина пехоты ВСУ. "В данном случае, противник вышел по балке во фланг опорного пункта", - поделился информацией журналист.

Он уточнил, что враг явно пытается "навязать инициативу" около Новоселовки. ответ ВСУ должен быть очень жестким. Кроме того, требуется еще и серьезное укрепления обороны в данном районе. "Вот она цена "мирных намерений Путина" - вот, как Россия хочет мира на украинской земле.

Проводят демонстрации, чтобы показать - Путин войну прекращать не собирается", - пришел к выводу Бутусов.



Источник: www.dialog.ua