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Главари ОРДО призвали власти Украины «наказать» Порошенко, Турчинова и Парубия
05.06.2019 15:40
Новая украинская власть якобы, должна исполнить «приговор» так называемого «украинского народного трибунала» в отношении Петра Порошенко, Александра Турчинова, Андрея Парубия и других «фигурантов дела». Об этом заявила так называемый «депутат Народного Совета ДНР» Елена Шишкина.
Представительница НВФ ОРДО отметила:
«Мы требуем наказания Порошенко, Турчинову, Парубию, Яценюку и другим представителям власти. Украинским народным трибуналом в соответствии с украинским законодательством был вынесен приговор в отношении данных лиц. Хотелось бы, чтобы он все-таки был приведен в исполнение».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Турчинов, наказание, ДНР, Порошенко, Парубий, ОРДО
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