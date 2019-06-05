Неопровержимые доказательства: на Донбассе обнаружено вооружение ВС РФ

05.06.2019 12:08

Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины получила неопровержимые, уже не первые доказательства того, что на Донбассе присутствует армия России, о чем пишет replyua.netы со ссылкой на пресс-службу ГПУ.



В сообщении отмечается, что во время выполнения следственных действий на территории проведения Операции объединенных сил на Донбассе, сотрудники Генпрокуратуры вместе с бойцами военной контрразведки СБУ обнаружили корпус от реактивной штурмовой гранаты «Таволга», которая поставляется исключительно по заказу Вооруженных сил России. Примечательно, что такой корпус был найден на оставленных террористами позициях на Донбассе.



Помимо того, на этом же месте также выявили и другие принадлежности российской армии. В частности, речь идет об амуниции, которая характерна для Вооруженных сил России, камуфляжной окраске. Сообщается о том, что были найдены два шлема защитных, а также бронежилеты 6Б45 и 6Б45. Напомним, ранее сегодня мы сообщали, что один из террористов «ДНР» заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ничем не отличается от Петра Порошенко, и может только давать обещания, но не выполнять их.