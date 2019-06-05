Обострение в зоне ООС: штаб сообщает о погибших и раненых

05.06.2019 10:13

За прошедшие сутки боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня, 2 украинских военных погибли, еще 3 - получили ранения. С начала текущих суток оккупанты 4 раза обстреляли украинские позиции, погиб 1 военнослужащий ОС.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 5 июня, пишет УП.

Подчеркивается, что 5 июня боевики трижды применили запрещенные Минскими соглашениями минометы калибров 120 мм и 82 мм.

"Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия", - отметили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 11 раз обстреляли позиции ОС: дважды возле Авдеевки - из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Дважды в районе Опытного - из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем; возле н.п. Новоселовка Вторая - из противотанковых ракетных комплексов.

Дважды в районе Талаковка - из вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия; дважды возле н.п. Чермалык и Павлополь - из автоматических станковых гранатометов; возле н.п. Пески - из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе села Водяное - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции были обстреляны 5 раз: возле н.п. Крымское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Новолуганское - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды возле н.п. Золотое-4 - из автоматического стрелкового и снайперского оружия.

В районе населенного пункта Станица Луганская - из стрелкового оружия.

По данным разведки, 4 июня один оккупант был уничтожен, еще один - ранен.

"С начала текущих суток враг четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг совершил два обстрелы позиций украинских защитников: возле населенного пункта Талаковка из ручных противотанковых гранатометов; в районе села Водяное - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник с автоматического стрелкового и снайперского оружия дважды обстрелял позиции Объединенных сил возле населенного пункта Золотое-1", - говорится в отчете.

Источник: https://from-ua.com