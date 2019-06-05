Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В штабе ООС рассказали об обострении ситуации на Донбассе: ВСУ понесли потери

05.06.2019 07:25
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В штабе ООС рассказали об обострении ситуации на Донбассе: ВСУ понесли потери

Вражеские силы на Донбассе за сегодняшний день, 4 июня три раза обстреляли позиции украинских защитников, нарушая режим прекращения огня.

В частности, один раз они применили запрещенное Минскими соглашениями оружие – минометы. В результате обстрелов был ранен один украинский военный. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в «Фейсбук» сообщил штаб ООС.

В сообщении отмечается, что вооруженные формирования России вели огонь по позициям украинских подразделений со станковых противотанковых гранатометов, снайперского, а также автоматического стрелкового оружия. Сообщается также, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» вражеские силы дважды обстреляли украинских защитников. Это произошло у Авдеевки с применением минометов калибра 120 мм, а также станковых гранатометов, стрелкового оружия, и возле Опытного – из противотанковых гранатометов. 

В районе ответственности ОТГ «Север» российские наемники с направления Садового из снайперского оружия обстреляли позиции защитников Украины, располагающиеся у Золотого-4. В штабе ООС добавили: «На обстрелы со стороны вооруженных формирований РФ украинские подразделения дали адекватный ответ. Потери террористов сейчас уточняются».



Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, ВСУ, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх