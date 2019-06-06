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Кабмин упростил въезд на оккупированные территории Украины
06.06.2019 09:37
Кабинет министров Украины 5 июня упростил въезд на оккупированные территории для граждан, которые не достигли 16-летнего возраста.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Таким образом, лица, которые покинули оккупированные территории для оформления документов, могут вернуться обратно при наличии справки от территориальных органов Государственной миграционной службы.
Также украинцы в возрасте до 16 лет смогут пересекать КПВВ и без паспорта при наличии свидетельства о рождении и сопровождающего с документами. Если сопровождающего не будет, подростком займется полиция, которая передаст его органам опеки.
Теги: Украина, Донбасс, территория, Кабмин
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