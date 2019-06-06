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Ситуация в пунктах пропуска днем 6 июня
06.06.2019 16:20
Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.
По состоянию на день сегодня, 6 июня, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):
- «Администратор»: «11:23. Стоим на ДНР из Бахмута в Горловку. Подьехали где-то 30. За 1 час 40 проехали машин на 8. Это какой то маразм»;
- «Администратор»: «14:17. Горловка – за поворот, в полтретьего утра выехали машины, до сих пор стоят на ДНР-блокпосту»;
- «Администратор»: «14:20. Сегодня подъехали в 8:00 на Горловский КПП в сторону Украины, все вчерашние машины так и стояли в очереди, скандалили по льготе так как ребенок инвалид и плюс сегодня высокая температура у ребенка, простояли до 11 часов. Со скрипом пропустили, люди в отчаянии бросаются на льготу. Увы их можно понять, вторые сутки в очереди. Запускают из общей очереди 2 машины остальные льгота и суперльгота. На украинском за 10 минут все прошли, стоишь как человек под навесом, к тебе подходят и по-человески обращаются с пониманием, все быстро. Есть из чего делать выводы».
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
- «Sharap»: «10:27. Хочу обрадовать всех в очереди на "Каргилле": стоим без движения уже час, потому что нет электроэнергии»;
- Серега: «12:32. "Каргилл" и туда и оттуда много машин»;
- «Администратор»: «13:04. На "Каргилле" тишина, стоим с 10 утра на мосту».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
- Екатерина: «14:12. Еленовка очередь в три ряда, льгота, общая, и с детьми до года. Машин много, но пропускают терпимо»;
- Сергей: «14:28. В Еленовке в Украину общая до поворота, льготная половина общей. Движение машины на три раз в 40 минут».
КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):
- «Гражданин»: «10:47. Октябрь. Очередь от камышей»;
- «Гражданин»: «13:13. Пищевик в Мариуполь. Машин от ежей на спуске. На Пищевике в сторону Мариуполя 40+ машин. Движения нет пока»;
- «Серый»: «13:34. В Октябре в Мариуполь 25 машин»;
- «Гражданин»: «13:36. Пищевик с 13:00 движения нет»;
- «Гражданин»: «13:54. На Пищевик из ДНР запустили 35+ машин».
О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, пункт пропуска, день
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