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Архив - Донецкая область

В ОРДО пообещали создать «электронную очередь» для получения «паспортов ДНР»

06.06.2019 21:38
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В ОРДО пообещали создать «электронную очередь» для получения «паспортов ДНР»

В неподконтрольном Украине Донецке так называемые «МВД ДНР» и «Минсвязи ДНР» обсудили вопрос создания «электронной очереди» на получение «паспортов ДНР». Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ.

Так, представители ОРДО отметили:

«Создание электронной очереди позволит нормализовать процедуру получения документа, избавит граждан Республики от необходимости стоять в „живой“ очереди, в перспективе — упростит получение желающими паспорта РФ».

Источник : https://donpress.com 



Теги: Донбасс, очередь, ДНР, ОРДО
 
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