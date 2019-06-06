В ОРДО пообещали создать «электронную очередь» для получения «паспортов ДНР»

06.06.2019 21:38

В неподконтрольном Украине Донецке так называемые «МВД ДНР» и «Минсвязи ДНР» обсудили вопрос создания «электронной очереди» на получение «паспортов ДНР». Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ.

Так, представители ОРДО отметили: