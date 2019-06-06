Водоснабжение неподконтрольного Донбасса: ожидают решения

06.06.2019 10:22

В решении проблемы водоснабжения на непокдонтрольном Донбассе должны произойти кардинальные перемены. Такую надежду выразил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на востоке Украины Леонид Кучма по результатам встречи ТКГ сегодня, 5 июня, в Минске, сообщает пресс-служба главы государства.

«Мы договорились работать с Кабинетом министров. Предварительно достигли согласия, что завтра должно состояться совещание у вице-премьер-министра – министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко, где должны быть рассмотрены экономические проблемы, которые сегодня обсуждались», – отметил Кучма.

Источник : http://lugradar.net