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Луценко пояснил, когда будет возможна торговля с предприятиями на неподконтрольном Донбассе

07.06.2019 07:38
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Луценко пояснил, когда будет возможна торговля с предприятиями на неподконтрольном Донбассе

Торговля с неподконтрольными украинской власти территориями Донбасса может стать основанием для обвинения в поддержке терроризма. Об этом заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

«Торговля с предприятиями на оккупированных территориях возможна только при их регистрации и уплате налогов в Украине. Как это было до 2017 года. После того, как террористы "национализировали" украинскую государственную и частную собственность на территории ОРДЛО*, снять экономическую блокаду означает легализацию выплаты налогов террористическим образованиям и перекладывание социальных и коммунальных расходов псевдореспублик на украинский бюджет. Такая торговля будет криминалом, что подпадает под статью 258-5 УК о финансировании терроризма», – отметил Луценко.

 Источник : https://dnews.dn.ua 



Теги: Донбасс, Луценко, торговля, предприятие
 
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