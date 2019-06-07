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Ситуация на Донбассе: у Зеленского опровергли две новые «зрады»

07.06.2019 15:17
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Ситуация на Донбассе: у Зеленского опровергли две новые «зрады»

Полностью запрещать стрелять украинским военным на Донбассе не будут, а экономические ограничения в отношении торговли с оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей снимут только при определенных условиях.

Об этом в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1" сказала пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, комментируя искривленные новости относительно итогов переговоров 5 июня в Минске относительно Донбасса, передает УНИАН со ссылкой на ТСН.

"Якобы Леонид Данилович (Кучма) заявил, что украинские военные не могут стрелять в ответ на обстрелы. Мне кажется, что ни один президент не может пожелать (этого – ред.) своей стране. Я не знаю, откуда это происходит, но мы сегодня говорили с Леонидом Даниловичем и он сказал, что это просто вырванная фраза из контекста. Во-первых, все объяснение заключалось в том, что обязательства о прекращении огня прописаны в Минских договоренностях. Однако обязательно на взаимных обязательствах. Украина не может только со своей стороны прекратить обстрелы. Это просто невозможно. О чем конкретно шла речь? О том, что очень часто украинские военные попадают на провокации, когда стреляют из жилого дома, из детсада, из школы, из больницы, из любого места, где находятся гражданские люди. И после этого начинаются обстрелы этого дома. Таким образом гибнут наши люди, наши украинцы. Поэтому речь шла о том, чтобы не поддаваться на провокации", - сказала Мендель.



Теги: Донбасс, Зеленский
 
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