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Ситуация в зоне проведения ООС обострилась: двое украинских военных погибли, восемь ранены – штаб

07.06.2019 11:40
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Ситуация в зоне проведения ООС обострилась: двое украинских военных погибли, восемь ранены – штаб

В штабе операции Объединенных сил заявили, что в ответ на атаку со стороны боевиков уничтожили их огневые точки. 
 
Ситуация в зоне проведения операции Объединенных сил обострилась. Сегодня двое украинских военных погибли, восемь были ранены. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник, дерзко нарушив условия Минских договоренностей, атаковал подразделения ООС в районе населенного пункта Новолуганское с применением артиллерии", – говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что украинские военные уничтожили огневые точки противника.

"Потери врага уточняются", – добавили в штабе. 
Источник : https://gordonua.com/



Теги: Донбасс, военные, ООС
 
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