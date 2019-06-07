Ситуация в зоне проведения ООС обострилась: двое украинских военных погибли, восемь ранены – штаб

07.06.2019 11:40

В штабе операции Объединенных сил заявили, что в ответ на атаку со стороны боевиков уничтожили их огневые точки.



Ситуация в зоне проведения операции Объединенных сил обострилась. Сегодня двое украинских военных погибли, восемь были ранены. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник, дерзко нарушив условия Минских договоренностей, атаковал подразделения ООС в районе населенного пункта Новолуганское с применением артиллерии", – говорится в сообщении.



В штабе подчеркнули, что украинские военные уничтожили огневые точки противника.



"Потери врага уточняются", – добавили в штабе.

Источник : https://gordonua.com/