«Укрзализныця» планирует открыть новую колею на Донбассе

07.06.2019 16:02

Компания «Укрзализныця» продолжает ремонтно-строительные работы на ж/д участке Волноваха — Камыш-Заря в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

«Ветка станет полностью двухпутной. В Донецкой области продолжается масштабное строительство новой колеи во времена независимой истории Украины», — говорит глава правления Евгений Кравцов.

Также сообщается, что работы на участке продолжались несколько лет. Уже построено около 26,9 км пути, в планах — еще 7 км. С целью модернизации ж/д инфраструктуры в Донецкой области в текущем году планируется выполнить капитальный ремонт 6,3 км парного пути перегона Волноваха — Хлебодаровка.

Источник : https://donpress.com