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Всех на всех: В «ДНР» установили только 15 украинцев в обмен на 96 своих
07.06.2019 20:02
В «ДНР» запрашивают у Киева 256 человек в рамках обмена «всех установленных на всех установленных». Об этом заявила «омбудсмен ДНР» Дарья Морозова, пишет российское агентство РИА «Новости».
«Все свои предложения мы готовим на следующее заседание, как и украинская сторона. На данный момент мы запрашиваем у украинской стороны 256 человек, из них на данный момент нам удалось установить 96 человек. Украинской стороне на данный момент мы подтверждаем 15 человек», – сказала Морозова журналистам.
Теги: Донбасс, обмен, ДНР
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