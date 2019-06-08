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Архив - Донецкая область

Боевики «ДНР» минируют противотанковыми минами поля возле Старомихайловки

08.06.2019 17:18
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Боевики «ДНР» минируют противотанковыми минами поля возле Старомихайловки

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области минируют противотанковыми минами поля в районе дороги и населенных пунктов. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 6 июня 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«29 мая БПЛА СММ среднего радиуса действия впервые зафиксировал около 280 противотанковых мин, установленных в 2 ряда протяженностью примерно 700 м с востока на запад в поле на расстоянии приблизительно 50 м к северу от дороги на северной окраине н. п. Старомихайловка (неподконтрольный правительству, 15 км к западу от Донецка) недалеко от позиций вооруженных формирований».



Теги: Донбасс, мина, ДНР, боевики, минирование
 
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