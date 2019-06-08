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Боевики «ДНР» находят разные причины для препятствования наблюдателям СММ ОБСЕ
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области находят различные причины для того, чтобы не допустить наблюдателей СММ ОБСЕ в населенные пункты или места хранения вооружения.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 5 июня 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«Патруль СММ не смог получить доступ к постоянному месту хранения вооружения в неподконтрольном правительству районе Донецкой области, поскольку ворота были заперты, а на месте не было никого, кто бы мог их открыть.
На блокпосте, расположенном на восточной окраине н. п. Шевченко (неподконтрольный правительству, 69 км к югу от Донецка), два вооруженных члена вооруженных формирований отказали патрулю Миссии в проезде в западном направлении к н. п. Николаевка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Мариуполя) после того, как наблюдатели отказались предъявлять план патрулирования.
В н. п. Григоровка (неподконтрольный правительству, 68 км к югу от Донецка) вооруженный член вооруженных формирований сказал патрулю Миссии покинуть этот район, ссылаясь на приказы командиров не разрешать СММ оставаться в этом населенном пункте без разрешения.
На северной окраине н. п. Новоазовск (неподконтрольный правительству, 40 км к востоку от Мариуполя) два вооруженных члена вооруженных формирований отказали патрулю Миссии в проезде, не дав тем самым им посетить больницу с тем, чтобы уточнить информацию о якобы пострадавшем гражданском лице. Отказ они объяснили тем, что далее СММ может проследовать лишь в сопровождении вооруженных формирований».
Теги: Донбасс, разрешение, ОБСЕ, блокпост, ДНР, боевики
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