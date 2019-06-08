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Боевики «ДНР» обстреляли свиноферму в Новолуганском
Боевики «ДНР» и российские оккупанты с временно оккупированных территорий Донецкой области продолжают обстрелы гражданских объектов. Так, зафиксированы свежие следы обстрелов свинофермы «Бахмутского Аграрного Союза» возле н. п. Новолуганское. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 6 июня 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«5 июня беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ среднего радиуса действия обнаружил 5 мест огневого поражения на крышах трех зданий (не видны на материалах наблюдения от 31 мая 2019 года) свинофермы «Бахмутского Аграрного Союза» возле н. п. Новолуганское (подконтрольный правительству, 53 км к северо-востоку от Донецка). Четыре огневых поражения, по оценке, образовались вследствие попадания снарядов из автоматического стрелкового гранатомета (АГС-17, ВОГ-25), а одно — вследствие попадания 82-мм минометной мины»
Теги: Донбасс, обстрел, ферма, ДНР, Новолуганское
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