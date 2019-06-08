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Архив - Донецкая область

Боевики «ДНР» в районе Енакиево используют установки РЭБ

08.06.2019 18:31
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Боевики «ДНР» в районе Енакиево используют установки РЭБ

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области используют установки РЭБ. Так, 2 системы РЭБ были зафиксированы недалеко от временно оккупированного Енакиево. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 6 июня 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«6 июня команда СММ видела 2 системы радиоэлектронной борьбы недалеко от н. п. Енакиево (41 км к северо-востоку от Донецка)».
Кроме того, боевики «ЛНР» на временно оккупированных территориях Луганской области используют инженерную технику:
«5 июня БПЛА СММ дальнего радиуса действия выявил 21 боевую бронированную машину (типа БМП), 3 бронетранспортера (БТР-80 — 2 ед., МТ-ЛБ — 1 ед.) и 1 инженерную машину разграждения (ИМР-2) возле н. п. Круглик (65 км к юго-западу от Луганска)».



Теги: Донбасс, техника, Енакиево, ДНР, ЛНР, боевики
 
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