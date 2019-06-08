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Боевики «ДНР» запретили медикам в Горловке и Гольмовском общаться с наблюдателями СММ ОБСЕ
Боевики «ДНР» и российские оккупанты запретили медицинским работникам во временно оккупированной Горловке и н.п. Гольмовский (пригород Горловки) общаться с наблюдателями СММ ОБСЕ. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 6 июня 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«В больнице н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка) врач отказался общаться с наблюдателями, уточнявшими информацию о четырех жертвах среди гражданского населения, без письменного разрешения от членов вооруженных формирований.
В медицинском учреждении в н. п. Гольмовский (неподконтрольный правительству, 49 км к северо-востоку от Донецка) медперсонал отказался общаться с членами патруля Миссии без разрешения членов вооруженных формирований».
Теги: Донбасс, Горловка, общение, ОБСЕ, медики
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