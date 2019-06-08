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Боевики «ЛНР» стягивают в н.п. Хрустальный РСЗО, а в н.п. Круглик – танки
Боевики «ЛНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Луганской области стягивают РСЗО «Град» в районе временно оккупированного н.п. Хрустального, а в районе н.п. Круглик – танки.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 5 июня 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«4 июня беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ дальнего радиуса действия зафиксировал 22 реактивные системы залпового огня (БМ-21 «Град», 122 мм) неподалеку от н. п. Хрустальный (быв. Красный Луч; 56 км к юго-западу от Луганска).
5 июня миссия зафиксировала 21 танк (Т-64 и Т-72) на полигоне возле н. п. Круглик (31 км к юго-западу от Луганска)».
Кроме того, боевики «ДНР» переместили из мест хранения танки, минометы и противотанковые пушки: при проверке «постоянных места хранения вооружения в неподконтрольных правительству районах Донецкой области5 июня, члены патруля отметили, что 23 танка (Т-72 — 14 ед.; Т-64 — 9 ед.), 9 минометов (2Б14 «Поднос», 82 мм) и 15 противотанковых пушек (МТ-12 «Рапира», 100 мм) до сир пор отсутствуют».
Теги: Донбасс, ОБСЕ, беспилотник, вооружение, ДНР, ЛНР, боевики, танки, РСЗО "Град", военная техника
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